Robbe sorgt für Großalarm auf der Elbe

Eine Robbe hat am Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr auf der Elbe ausgelöst. Ein Jogger hatte das Tier in der Nähe des Anlegers Teufelsbrück entdeckt. Er war zunächst davon ausgegangen, dass es sich um einen Menschen handelt, der hilflos im Wasser treibt.

Intensive Suchaktion mit Hubschrauber

Deshalb hatte der Mann die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Großaufgebot ausrückte. An dem Einsatz waren mehrere Boote, ein Hubschrauber und Taucher beteiligt. Nach intensiver Suche konnten die Einsatzkräfte aber keinen Menschen finden. Vielmehr entdeckten sie eine Robbe, die putzmunter in der Elbe schwamm. Erleichtert zogen die Einsatzkräfte wieder ab.

Schon mehrfach verirrte Robben gefunden

Schon mehrfach waren in diesem Jahr Robben am Elbstrand gefunden worden. Nach Angaben des Tierheims in der Süderstraße kommt es immer wieder vor, dass sich die kleinen Meeressäuger verirren, wenn sie zum Beispiel von ihrer Mutter getrennt werden.

