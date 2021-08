Richtfest für Wohnquartier Osterbekkai in Barmbek

Stand: 19.08.2021 15:53 Uhr

Am Osterbekkanal in Hamburg-Barmbek entsteht ein neues Wohnquartier. 132 neue Mietwohnungen lässt die Block-Familie mit ihrer Immobilienfirma dort bauen. Am Donnerstag gab es das Richtfest.