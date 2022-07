Richtfest für Wind-Fernwärme-Anlage in Wedel Stand: 19.07.2022 18:06 Uhr Am Kraftwerk Wedel entsteht derzeit die größte Fernwärme-Anlage Deutschlands, die mit Strom geheizt wird. Am Dienstag war das Richtfest für die neue "Power-to-Heat"-Anlage.

Während auf der einen Seite noch große Halden mit einigen Tausend Tonnen Kohle liegen, schwebt auf der anderen Seite der Richtkranz über einem schlichten Rohbau. Im Inneren stehen zwei jeweils zwölf Tonnen schwere Elektrokessel. Sie bilden das Herz der Anlage, die überschüssige Windkraftenergie aus dem Nordseegebiet mit einer Leistung von 80 Megawatt in Wärme umwandeln wird, erklärt Kirsten Fust, Chefin der Hamburger Energiewerke: "Man muss sich das vorstellen wie einen Tauchsieder, den man zu Hause in einen Topf hält. Das Wasser wird erhitzt und das heiße Wasser wird dann in die Wärmeversorgung der Energiewerke eingespeist."

AUDIO: "Power-to-Heat"-Anlage in Wedel soll CO2 einsparen (1 Min) "Power-to-Heat"-Anlage in Wedel soll CO2 einsparen (1 Min)

100.000 Tonnen CO2 sollen jährlich eingespart werden

Gleichzeitig werden pro Jahr rund 50.000 Tonnen Kohle am Standort Wedel eingespart. Umgerechnet sind das rund 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr. "Ein Meilenstein auf dem Weg zur Energiewende", sagte Umweltstaatsrat Michael Pollmann.

Die "Power-to-heat"-Anlage kostet rund 32 Millionen Euro. Bereits ab dem kommenden Winter werden dann gut 27.000 Haushalte per "Tauchsieder" mit Fernwärme versorgt.

Weitere Informationen Bau der Wind-Fernwärme-Anlage in Wedel startet Auf dem Kraftwerksgelände in Wedel soll ab nächstem Jahr überschüssiger Strom aus Windparks in Fernwärme umgewandelt werden. (22.09.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energienetze