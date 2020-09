Stand: 16.09.2020 18:42 Uhr - NDR 90,3

Retheklappbrücke: Sperrung auch für den Bahnverkehr

An der Retheklappbrücke im Hamburger Hafen gibt es neue Probleme. Nach der Straßenbrücke muss nun auch der Teil für die Eisenbahn außer Betrieb genommen werden. Zwingend müsse das Hydrauliköl an der Bahnbrücke gereinigt und gefiltert werden, heißt es in einem Schreiben der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) an Unternehmen in der Nachbarschaft der Brücke.

Ab Montag soll die Brücke deshalb vollständig gesperrt werden - und zwar zunächst für zwei Wochen. Auch danach wird es bei der Eisenbahnbrücke nur einen eingeschränkten Betrieb geben.

Straßenbrücke seit Wochen außer Betrieb

Die Retheklappbrücke besteht aus einem Teil für die Straße und einem für die Bahn. Die Straßenbrücke ist bereits seit Wochen außer Betrieb - weil ein Hydraulikzylinder verbogen ist. Damit das nicht auch an der eigentlich intakten Bahnbrücke passiert, gibt es jetzt die vorsorgliche Sperrung. Züge müssen deshalb bis Anfang Oktober - wie auch schon Autos und Lastwagen - längere Umwege in Kauf nehmen.

Die Straßenbrücke ist nach Angaben der HPA mindestens noch bis Mitte November gesperrt. So lange dauert es, bis ein neuer Hydraulikzylinder gebaut ist, mit dem die wenige Jahre alte Brücke bewegt werden kann.

