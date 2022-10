Reporter fischen halbe Tonne Schrott aus der Alster Stand: 16.10.2022 15:33 Uhr Es ist eine Aktion, die sich "Sauberer Journalismus" nennt. Reporter diverser Hamburger Medienanbieter tauchen regelmäßig in der Alster und suchen nach Schrott. Sie hoben am Wochenende eine Menge Müll an die Oberfläche.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Aktion mehrmals ausfallen. Am Wochenende gab es erstmals nach mehrjähriger Pause wieder eine Neuauflage der Aktion "Sauberer Journalismus". Reporter zogen sich Taucherausrüstungen an und suchten in der Alster nach hineingeworfenen Gegenständen. Geleitet wurde die Aktion von Reporter Frank Bründel und Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß.

Halbe Tonne Schrott gefunden

Auch ein NDR-Reporter beteiligte sich an der Suche. Insgesamt hoben die Reporter etwa 500 Kilogramm Schrott aus einem Alsterarm in Hamburg-Eppendorf, darunter Einkaufswagen, Fahrräder und sogar Computer. Drei Stunden lang haben die Reporter zwischen Meenkwiese und Deelböge nach achtlos entsorgten Gegenständen getaucht.

Schrott wird Stadtreinigung übergeben

Beginn der Tauchaktion war am Schwanenquartier im Stadtteil Eppendorf. Mehrere Boote setzten die Journalisten aus diversen Hamburger Medienhäusern ein. Zu den gefundenen Gegenständen zählen auch mehrere versenkte E-Scooter. Der Schrott soll nun an die Hamburger Stadtreinigung übergeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.10.2022 | 15:00 Uhr