Stand: 17.10.2023 20:02 Uhr Rennradfahrer in Neuengamme tödlich verunglückt

Am Dienstagnachmittag ist ein Rennradfahrer auf dem Neuengammer Hauptdeich ungebremst in ein am Straßenrand parkendes Auto gefahren. Der etwa 30-Jährige verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Die Polizei untersucht jetzt, wie genau der Unfall passiert ist.

