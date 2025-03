Stand: 27.03.2025 16:54 Uhr Reizgas an Berufsschule in Hamburg-Barmbek-Süd versprüht

In der Beruflichen Schule Uferstraße in Hamburg-Barmbek-Süd ist am Donnerstagmittag Reizgas versprüht worden. Mehrere Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte klagten über Atemwegsreizungen, ein Schüler kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rückte gegen 13 Uhr mit einem Großaufgebot aus und evakuierte mehrere Klassenzimmer. Messungen des Umweltdienstes ergaben später keine feststellbaren Schadstoffe. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.03.2025 | 17:00 Uhr