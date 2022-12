Rechte Positionen: Wilhelmsburger Polizist versetzt Stand: 15.12.2022 16:36 Uhr Er soll rechte Meinungen über Facebook verbreitet haben - deshalb wurde ein Polizeibeamter aus Hamburg-Wilhelmsburg versetzt. Der Linken ist das nicht genug: Sie fordert jetzt, den Beamten ganz aus dem Polizeidienst zu entlassen.

Der Polizist war in Wilhelmsburg als "Bürgernaher Beamter" und Cop4U an Schulen unterwegs. In seinem öffentlichen Facebook-Profil soll er allerdings rechtsextreme Beiträge geteilt haben, ohne sich von dem Inhalt zu distanzieren.

Linke fordert weitere Aufklärung

Deniz Celik (Linke) kritisiert, dass offenbar auch zahlreiche Polizeikollegen, mit denen er über Facebook Kontakt hatte, sich nicht an den rechten Äußerungen gestört hätten. Die Linke in Hamburg fordert deshalb jetzt Aufklärung zur Situation am Polizeikommissariat 44 in Wilhelmsburg.

Keine strafbaren Inhalte

Der Fall war durch einen anonymen Hinweis bekannt geworden. Der Beamte wurde daraufhin an eine andere Wache versetzt. Strafbare Inhalte seien auf seinem Facebook-Profil aber nicht gefunden worden, teilte der Senat mit. Er habe allerdings womöglich gegen die politische Neutralität verstoßen.

Fortbildung für Führungspersonal auf der Wache

Jetzt läuft noch ein Disziplinarverfahren gegen den Polizisten. Das Führungspersonal der Wache in Wilhelmsburg erhielt eine mehrstündige Fortbildung zum Thema Sensibilität im Umgang mit politisch motiviertem Fehlverhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.12.2022 | 16:00 Uhr