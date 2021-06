Reaktion auf UEFA-Entscheidung: Buntes Leuchten in Hamburg Stand: 23.06.2021 11:32 Uhr Nach der umstrittenen Nein der UEFA zu einer regenbogenfarbenen Beleuchtung des Münchner Olympiastadion vor dem deutschen EM-Spiel gegen Ungarn gibt es bunte Reaktionen in Hamburg.

Die Elbphilharmonie in der Hafencity erstrahlte am Dienstagabend - zumindest teilweise - in den Farben des Regenbogens. Die Hamburg Towers ließen es ebenfalls leuchten. Auf einem Tweet, der in der Nacht zu Mittwoch geposted wurde, strahlt der Eingangsbereich bunt. "Lichttest erfolgreich abgeschlossen", ließ der Verein wissen.

Auch Hamburgs Fußballclubs reagieren

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli lässt das Millerntor-Stadion zwar nicht bunt illuminieren, aber die drei Fahnenmasten auf dem Stadiondach sollen zum Ungarn-Spiel komplett mit Regenbogenfahnen geflaggt sein. Vereinswappen und Totenkopffahne werden dafür extra abgehängt. "Der Regenbogen hat noch nie jemandem weh getan und sollte nicht durch Paragraphen unterbunden werden. Lieb doch, wen du willst", twitterte der Verein.

Beim Hamburger SV steht auch immer eine Regenbogenfahne vor dem Stadion - und am Mittwoch werden es noch mehr: Vier große Regenbogenflaggen vor der Osttribüne und nochmal zwei vor der Arenawelt sind geplant.

Hochbahn zeigt Flagge

Noch früher hatte die Hamburger Hochbahn reagiert. Sie twitterte ein Foto der bunterleuchteten Haltestelle HafenCity Universität und dazu den Schriftzug: "Wir hatten gerade kein Stadion zur Hand. Aber eine Haltestelle tut es auch." Um auf Menschenrechte aufmerksam zu machen, brauche man keine Erlaubnis.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte am Dienstag entschieden, dass das Stadion in München beim Gruppenfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf. Die Stadt hatte einen offiziellen Antrag für die Regenbogenbeleuchtung gestellt. Hintergrund ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transidentität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt worden war.

