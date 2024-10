Stand: 31.10.2024 09:26 Uhr Radfahrer wird in Altenwerder von Lkw überrollt

In Hamburg ist am Mittwochabend ein Radfahrer von einem Lkw überrollt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Finkenwerder Straße in Altenwerder. Der 38-jährige Radfahrer war von einem anderen Unfall abgelenkt, fuhr deshalb gegen ein Verkehrsschild und stürzte. Der Lkw konnte ihm nicht mehr ausweichen. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus.

