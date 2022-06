Radfahrer stirbt am S-Bahnhof Ohlsdorf: Mordkommission ermittelt

Stand: 08.06.2022 10:55 Uhr

Ein Mann ist am späten Dienstagnachmittag am Hamburger S-Bahnhof Ohlsdorf ums Leben gekommen. Er stürzte am Bahnsteig vor einen einfahrenden S-Bahnzug. Nun ermittelt die Mordkommission.