Prozess um Tod eines Babys: Hat das Jugendamt Fehler gemacht? Stand: 01.02.2022 14:31 Uhr Hat das Jugendamt versagt? Diese Frage stellt sich im Fall des Vaters aus Hamburg-Wandsbek, der sein Baby zu Tode geschüttelt haben soll. Im Prozess ist herausgekommen, dass die Familie dem Jugendamt bekannt war.

Der 30-Jährige hatte die Mutter des Babys offenbar misshandelt - und das soll auch das Jugendamt gewusst haben. Passiert ist daraufhin allerdings nichts. Immer wieder war der Mann wegen seiner Gewalt aufgefallen und zwar offenbar schon seit seiner Kindheit. Das hat ein Psychiater am Dienstag berichtet.

Polizei meldete mögliche Kindeswohlgefährdung

Und dann gab es einen Vorfall nur drei Tage nach der Geburt des Babys im vorigen Februar: Als die Frau mit dem Säugling aus dem Krankenhaus kam, soll ihr der Mann den Ellenbogen ins Auge gerammt haben, so dass sie erheblich im Gesicht verletzt wurde. Sie zeigte ihn daraufhin bei der Polizei an und die meldete dem Jugendamt eine mögliche Kindeswohlgefährung. Und trotzdem: Niemand vom Jugendamt besuchte die Familie, um nach dem Baby zu sehen.

Jugendamt erreichte Eltern nicht - und beließ es dann dabei

Die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde dazu auch vor Gericht gehört. Zunächst hatte sie sich auf ein Aussageverweigerungsrecht berufen, musste dann aber aussagen. Dabei erzählte sie, dass das Jugendamt mehrfach versucht hatte, Kontakt zu den Eltern aufzunehmen. Als die sich nicht zurückmeldeten, beließ das Jugendamt es einfach dabei und kümmerte sich offenbar nicht weiter. Das war im April. Im Mai war das Baby dann tot.

Mädchen erlitt Schädelfraktur

Das Baby war Mitte Mai mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Woche später starb das zwölf Wochen alte Kind. Es wurde ein Schütteltrauma-Syndrom festgestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Der nicht vorbestrafte Angeklagte lebte laut Gericht mit Mutter und Tochter in Wandsbek zusammen. Die Mutter tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf.

