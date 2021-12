Prozess um Rolling-Stones-Freikarten: Angeklagter bestreitet Vorwürfe Stand: 02.12.2021 17:49 Uhr Fortsetzung im Prozess vor dem Hamburger Landgericht in der Rolling-Stones-Freikartenaffäre: Am Donnerstag sagte der mitangeklagte Stellvertreter des früheren Bezirksamtschefs aus.

Nicht die Leitung des Bezirksamts Hamburg-Nord, sondern der Hamburger Senat habe die Rolling Stones vor vier Jahren in den Stadtpark holen wollen - und zwar um jeden Preis. Das bekräftigte der mitangeklagte Stellvertreter des damaligen Bezirksamtsleiters Harald Rösler vor dem Landgericht. Damit wies er den Vorwurf zurück, Freikarten verlangt und dafür den Stadtpark viel zu billig vermietet zu haben.

Mitangeklagter: Informelle Anweisung von ganz oben

Der Senat hätte die Rolling Stones auch zum Nulltarif spielen lassen. Das hatte der Stellvertreter von Rösler schon zum Prozessauftakt gesagt. Am Donnerstag ging er noch einen Schritt weiter. Es habe sogar eine informelle Anweisung von ganz oben gegeben, die Stones unbedingt in den Stadtpark zu holen. So drückte er es aus. Und er ergänzte: "In meinen zwölf Jahren Tätigkeit habe ich nie so einen direkten Senatsauftrag an das Bezirksamt erlebt."

Überhaupt klingt es an diesem Prozesstag so, als hätten auch die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamts, die damals Freikarten und billige Tickets bekamen, gar keine andere Möglichkeit gehabt, als sie anzunehmen. Sie hätten beim Konzert nämlich repräsentative Aufgaben gehabt und damit, "auf der Zuschauertribüne Dienst geleistet".

"Die Kleinen hat man schon gehenkt"

Einige dieser Beschuldigten sind bereits verurteilt oder haben Strafbefehle bekommen. Dazu sagte der Stellvertreter von Rösler: "Die Kleinen hat man schon gehenkt, jetzt sind wir bei den Großen." Antwort des Richters: "Das wissen wir noch nicht."

