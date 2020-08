Stand: 30.08.2020 14:51 Uhr - NDR 90,3

Protest gegen Kohle-Energie am Kraftwerk Moorburg

Etwa 500 Menschen haben sich am Sonntag nach Angaben der Polizei an einer Protestaktion gegen das Hamburger Kohlekraftwerk Moorburg beteiligt. Mit Fahrrädern fuhren sie auf einer 14 Kilometer langen Strecke von der Umweltbehörde in Wilhelmsburg bis zum Kraftwerk. Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) hatten zu der Protestaktion aufgerufen.

BUND: Moorburg als "Klimakiller"

Die Demonstrierenden forderten, das Kohlekraftwerk Moorburg bis 2025 abzuschalten. BUND-Geschäftsführer Manfred Braasch bezeichnete es als "größten Klimakiller Norddeutschlands". Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) habe angekündigt, die Kohleverbrennung in Moorburg in dieser Legislaturperiode zu stoppen. Nun müsse Tschentscher auch liefern, so Braasch. Dies sei für den Klimaschutz von ganz entscheidender Bedeutung. Auf den Transparenten der Demonstrierenden standen am Sonntag Slogans wie "Kohle ist giftig" oder "Kohle verbrennt Zukunft".

Kohlekraftwerk sollte ursprünglich bis 2038 betrieben werden

Das Kohlekraftwerk Moorburg besteht aus zwei Blöcken mit einer Leistung von jeweils gut 800 Megawatt und ist offiziell seit 2015 in Betrieb. Es deckt 80 Prozent des Hamburger Stromverbrauchs. Moorburg gilt als eines der modernsten und effizientesten Kohlekraftwerke in Deutschland und sollte ursprünglich bis 2038 am Netz bleiben. Allerdings stößt es nach Zahlen der EU mehr Kohlendioxid aus, als jedes andere Kraftwerk oder Unternehmen in Norddeutschland.

