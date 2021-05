Projekt in Hamburg: Wohnung für Obdachlose ohne Vorbedingung Stand: 26.05.2021 11:52 Uhr Seit Langem gefordert und viel diskutiert, nun soll es auch in Hamburg umgesetzt werden: das Projekt "Housing First", bei dem obdachlosen Menschen schnell eine Wohnung vermittelt werden soll.

Der Ansatz ist neu in der Hansestadt: Obdachlose Menschen bekommen bei dem Projekt erst eine Wohnung, dann soll weitere Hilfe organisiert werden. Damit will Rot-Grün auch die Wohnungslosen ansprechen, die öffentliche Unterkünfte meiden oder sich bisher nicht beraten ließen.

30 Haushalte, drei Jahre

"Housing First" soll in Hamburg zunächst als Modellprojekt für bis zu 30 wohnungslose Haushalte ausprobiert werden. Das sieht ein gemeinsamer Haushaltsantrag von SPD und Grünen vor, der NDR 90,3 vorliegt. Das Modellprojekt ist erst einmal auf drei Jahre begrenzt und soll extern begleitet und ausgewertet werden.

"Housing First" wird unter anderem auch in Berlin angeboten. Erst in der vergangenen Woche hatten sowohl Linke als auch Christdemokraten gefordert, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Projekt auch endlich in die Tat umzusetzen.

