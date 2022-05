Probleme beim Zahlen mit Karte: Der Stand in Hamburg

Stand: 31.05.2022 06:47 Uhr

Bereits seit einer Woche kann man auch in Hamburg nicht mehr in allen Hamburger Geschäften mit Karte zahlen. Schuld ist ein Softwarefehler in bestimmten Kartenterminals. Laut Handelsverband Nord kann das Problem noch ein paar Tage andauern.