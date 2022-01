Private Hochschule baut Gebäude in der Hafencity Stand: 20.01.2022 14:39 Uhr Die Hamburger Hafencity bekommt einen weiteren Hochschul-Bau: Die private Medical School Hamburg (MSH) baut am Strandkai ein Gebäude für 4.500 Studierende der Medizin und der Psychologie.

Seit 2009 können Abiturienten und Abiturientinnen gegen Geld und ohne Numerus-Clausus-Beschränkung an der MSH Medizin studieren. In vier Jahren will die Eigentümerin Ilona Renken-Olthoff mit ihrer Privat-Uni vom Kaiserkai zum Kreuzfahrtterminal Strandkai umziehen in einen ökologischen Neubau. "Dass dieser Ort für Ideen und Inhalte für unsere Studierenden immer auch mit einer sehr schönen Lernatmosphäre verbunden ist, dafür steht die MSH", sagte sie am Donnerstag

Hörsäle aus Holz

Auffällig im Entwurf: ein spektakuläres Treppenhaus und Hörsäle aus Holz. Falls die Uni mal auszieht, könne man das Holz rausreißen, sagt Architekt Julian Weyer vom Büro CF Møller. "Das ist in einem Umnutzungsszenario etwas, das wieder zurückgenommen werden kann, damit der Bau für andere Zwecke weiterverwendet werden kann."

Fenster haben Besonderheit

Wegen der Kreuzfahrtschiffe vor der Tür gibt es noch eine Besonderheit: Um die Studierenden vor Abgasen zu schützen, werden die Fenster automatisch verriegelt.

