Stand: 09.07.2024 15:18 Uhr "Polizistentrick": Prozess um Betrug startet später

Immer wieder fallen Menschen auf den sogenannten Polizistentrick rein. Ein solcher Fall sollte von Dienstag an vor dem Hamburger Landgericht verhandelt werden. Einer der beiden Angeklagten ist aber krank, deshalb startet der Prozess erst Ende des Monats. Die Angeklagten sollen einen 87-Jährigen aus dem Stadtteil Uhlenhorst um 210.000 Euro betrogen haben. Laut Anklage haben sie sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und ihn aufgefordert, das Geld in einer Mülltonne vor dem Haus zu deponieren.

