Polizei stoppt Raser nach Fahrt durch Elbtunnel

Die Hamburger Polizei hat einen Autofahrer gestoppt, der am Mittwochabend mit 149 Kilometer pro Stunde durch den Elbtunnel gerast war. Der 42-Jährige war mit seinem VW Touran zunächst über die Köhlbrandbrücke und die Finkenwerder Straße gefahren, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Nach Angaben der Polizei fuhr er riskant, zu schnell und offenbar unsicher weiter auf der A7 in Richtung Norden.

Zwei Kinder im Fahrzeug

Im Elbtunnel erreichte der Wagen des Mannes eine Geschwindigkeit von 149 km/h, nach Abzug aller Toleranzen. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt laut Polizei nur 80 km/h. Nachdem der Raser von der Autobahn abgefahren war, hielten ihn die Beamten in der Schnackenburgallee in Bahrenfeld an und überprüften die Papiere des Fahrers. Neben ihm befanden sich ein weiterer Mann und zwei Kinder in dem Fahrzeug.

Gefälschter Führerschein

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 42-Jährige einen mutmaßlich gefälschten Führerschein bei sich hatte und offenbar selbst gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das verdächtige Dokument wurde sichergestellt. Außerdem untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. Er blieb aber mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

Drei Schwerverletzte in Waltershof

Überhöhte Geschwindigkeit war auch die Ursache für einen schweren Unfall am Donnerstag in Waltershof. Dabei war in den frühen Morgenstunden ein Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Betonproller geprallt. Fahrer und Beifahrerin wurden schwerverletzt. Eine 20-Jährige, die auf der Rückbank saß, schwebt noch in Lebensgefahr.

