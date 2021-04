Polizei nimmt weitere mobile Blitzer in Betrieb

Stand: 29.04.2021 14:32 Uhr

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag vier neue Blitzanhänger in Betrieb genommen. Damit überwachen nun insgesamt zwölf mobile Messgeräte das Tempo der Autofahrerinnen und Autofahrer in der Hansestadt.