Stand: 19.07.2024 15:18 Uhr Polizei fasst mutmaßlichen Tankstellenräuber in Bergedorf

Nur einen Tag nach einem Tankstellenüberfall in Lohbrügge hat die Polizei offenbar den Täter gefasst. Mit Unterstützung durch Spezialkräfte wurde am Freitag ein 28-Jähriger in seiner Wohnung in Bergedorf festgenommen. Er ist offenbar ein Wiederholungstäter: Für einen Tankstellenüberfall im April 2023 in Bergedorf muss er sich demnächst vor Gericht verantworten.

