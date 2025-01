Stand: 17.01.2025 19:16 Uhr Polizei entdeckt Toten neben Suchthilfeeinrichtung in Harburg

Die Polizei hat am Freitag zufällig einen offenbar erfrorenen Mann an einer Suchhilfeeinrichtung in Harburg endeckt. Die Beamtinnen und Beamten waren ursprünglich zu einer Streitigkeit gerufen worden und entdeckten den Toten in einem Zelt. Die Spurensicherung konnte keine äußerlichen Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Derzeit vermuten die Ermittelnden, dass es sich um einen Obdachlosen handelt, der in der Nacht erfroren ist.

