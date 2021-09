Polizei entdeckt Fälscherwerkstatt mit Impfpässen in Hamburg Stand: 13.09.2021 06:29 Uhr Die Polizei in Hamburg hat offenbar eine professionelle Fälscherwerkstatt für Impfpässe hochgenommen. Das berichtete das "Hamburger Abendblatt". Hauptverdächtiger ist ein 38-Jähriger. Er kam in Untersuchungshaft.

Es soll sich um einen zufälligen Ermittlungserfolg gehandelt haben. Laut dem Zeitungsbericht waren die Beamten der Kriminalpolizei eigentlich einem Drogendealer auf der Spur, der per Haftbefehl gesucht wurde. Vor einem Haus in der Straße Bekassinenau in Rahlstedt beobachteten sie ihn dabei, wie er sich mit einem Mann traf - offenbar zur Übergabe eines Impfpasses.

Hunderte Impfpässe gefunden

Die Polizisten schlugen zu, verhafteten den 27-jährigen mutmaßlichen Drogendealer und durchsuchten die Wohnung des anderen Mannes - einem 38-Jährigen. Dort fanden sie Hunderte gelbe Impfpässe - davon einige bereits ausgefüllt und gefälscht.

AUDIO: Mutmaßlicher Impfpassfälscher in Hamburg festgenommen (1 Min) Mutmaßlicher Impfpassfälscher in Hamburg festgenommen (1 Min)

Stempel aus Impfzentrum Buchholz gestohlen

Der oder die Täter hatten Impfstoff-Etiketten in die Pässe geklebt und sie gestempelt. Dafür hatten sie offenbar auch einen gestohlenen Stempel aus dem Impfzentrum in Buchholz. Außerdem fanden die Ermittler rund 30.000 Euro in Bar.

Womöglich Handel mit gefälschten Pässen in großem Stil

Hauptverdächtiger ist der 38-jährige Bewohner der Wohnung. Er soll die Pässe im großen Stil gefälscht und verkauft haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2021 | 06:00 Uhr