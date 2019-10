Stand: 30.10.2019 12:33 Uhr

Polizei bewacht Lucke-Vorlesung

Die ersten beiden Vorlesungen von Bernd Lucke waren gestört worden - nun unternimmt der AfD-Mitbegründer einen dritten Anlauf. Zur Stunde läuft die Veranstaltung an der Universität Hamburg unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Am Vormittag hatte die Polizei Absperrgitter aufgestellt. Etwa 30 Schutzpolizisten bewachten den Eingang in der Jungiusstraße. Die Studierenden mussten am Eingang des Hörsaals auch ihre Ausweise vorzeigen. Die Universität spricht von "erheblichen Kosten" für die Sicherheitsmaßnahmen.

Polizisten bewachen die Uni Hamburg NDR 90,3 - 30.10.2019 12:00 Uhr Seit dem Morgen bewachen Polizisten die Universität Hamburg, an der eine Vorlesung von Bernd Lucke stattfinden soll. Studenten, die zur Veranstaltung wollen, müssen sich ausweisen.







Uni bietet Alternative an

Die Wissenschaftsbehörde hatte per Dienstanweisung darauf bestanden, dass die Vorlesung stattfinden soll. Ein Angebot der Universität, eine Online-Vorlesung zu halten, hatte Lucke nach Angaben des Hamburger Senats abgelehnt. Laut Hochschule sind rund 300 Studierende für die Vorlesung angemeldet - sie ist eine Pflichtveranstaltung für das Studienfach Volkswirtschaft. Inzwischen hat die Universität eine zusätzliche Lehrveranstaltung für Makroökonomik II ab der kommenden Woche angekündigt, damit die Studierenden frei wählen können, ob sie bei Lucke angemeldet bleiben wollen oder nicht.

In einer Sondersitzung des Wissenschaftsausschusses Mitte November sollen die Ereignisse rund um die Lucke-Vorlesung aufgeklärt werden.

Lucke will Disziplinarverfahren gegen sich

Unterdessen will Lucke seine Verfassungstreue offiziell überprüfen lassen. "Leiten Sie bitte ein Disziplinarverfahren gegen mich ein!", forderte er die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) in einem von der Wochenzeitung "Die Zeit" moderierten Streitgespräch auf. Damit wolle er beweisen, dass er "stets aus innerer Überzeugung und aktiv für die Verfassung eingetreten sei", sagte Lucke. Er dürfte kein Beamter sein, wenn die Vorwürfe des AStA zuträfen. Die Studierendenvertretung hatte zu Protesten gegen ihn aufgerufen.

