Pläne für große Ukraine-Demo in Hamburg am Wochenende Stand: 01.03.2022 15:34 Uhr Am Sonnabend soll es in der Hamburger Innenstadt eine große Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine geben.

Die Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP riefen erneut zu einer Solidaritätskundgebung mit der Ukraine auf. "Wir verurteilen diesen völkerrechtswidrigen Angriff auf das Schärfste", heißt es in dem Aufruf. "Das Ausmaß des menschlichen Leids ist für uns unerträglich." Mit dabei sind auch "Fridays for Future", jüdische Jugendorganisationen sowie mehrere ukrainische Vereine und Organisationen.

Letzte Woche kamen Tausende

Die Parteien unterstützen den Aufruf und bitten alle Hamburgerinnen und Hamburger, sich an der Kundgebung gegen den Krieg zu beteiligen. Am Freitag vor einer Woche waren rund 5.000 Teilnehmende zur Kundgebung gekommen - man rechne mit mindestens ebenso vielen an diesem Sonnabend, erklärt der Sprecher der Grünen Jugend, Julius Nebel.

Vom Jungfernstieg zum Konsulat

Die Demonstration startet am Sonnabendmittag um 12 Uhr am Jungfernstieg. Von dort geht es über den Hachmannplatz zum ukrainischen Generalkonsulat am Schwanenwik.

Bereits in der vergangenen Woche und am Wochenende hatte es größere Kundgebungen in Hamburg gegeben.

