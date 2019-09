Stand: 27.09.2019 17:21 Uhr

"Peking" kommt im Sommer an die Landungsbrücken

Der historische Viermaster "Peking" wird nach seiner Sanierung im kommenden August nahe den Hamburger Landungsbrücken festmachen. Dort sollen Besucher die Gelegenheit haben, das mehr als 100 Jahre alte Schiff zu besichtigen, sagte Ursula Riechenberger, Projektleiterin für das deutsche Hafenmuseum, am Freitag.

"Neues Wahrzeichen an sehr prominentem Ort"

Sie rechnet mit einem Besucheransturm auf die "Peking": "An der Überseebrücke wird sie festmachen und ist dort mit S- und U-Bahn gut erreichbar. Sie wird dort ein neues Wahrzeichen an einem sehr prominenten Ort sein."

Derzeit wird das Schiff in Wewelsfleth an der Stör ausgerüstet. 35 Millionen Euro kostet die Sanierung der legendären Flying-P-Liners. Wie lange die Peking an der Überseebrücke am angestammten Liegeplatz der Cap San Diego bleiben kann, ist noch unklar. Mitte der 20er-Jahre soll das Schiff dann dauerhaft am Kleinen Grasbrook gegenüber der Hafencity festmachen - als Aushängeschild für das neue Hafenmuseum.

Bau für Hafenmuseum soll 2023 starten

Den Bau übernimmt die stadteigene Sprinkenhof GmbH, sagte Kultursenator Carsten Brosda. Zunächst müssen auf dem Fussballfeld-großen Areal noch alte Hallen abgerissen und eine neue höhere Kaimauer gebaut werden. Im kommenden Jahr soll es einen Architektenwettbewerb geben, der Bau könnte dann 2023 starten. Für die Restaurierung der "Peking" und das Hafenmuseum hat der Bund 120 Millionen Euro zugesagt. Die laufenden Kosten für den Museumsbetrieb übernimmt die Stadt.

