Stand: 20.03.2025 19:39 Uhr Parents For Future Demonstrieren vor Parteizentralen in Hamburg

Im Rahmen einer bundes-weiten Aktions-Woche von Fridays vor Future haben die "Parents for Future" heute vor den Hamburger Partei-Zentralen von CDU und SPD demonstriert. Während der laufenden Koalitions-Verhandlungen in Berlin wollen sie so Aufmerksamkeit für das Thema Klima-Schutz schaffen. Vor dem SPD-Sitz in der Kurt-Schumacher-Allee übergab die Bewegung zusammen mit anderen Klimaschutz-Initiativen einen Brief mit Forderungen an die SPD. Parents for Future fordert, alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Limits sozial-gerecht umzusetzen.

