Stand: 18.02.2025 14:39 Uhr Otto entlässt Hunderte Callcenter-Mitarbeiter

Der Hamburger Onlinehändler Otto entlässt rund 480 Callcenter-Mitarbeitende. Das hat das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Als Gründe nannte Otto einen verschärften Wettbewerb, die anhaltend schwache Konjunktur in Deutschland und den veränderten Kontakt der Kundschaft. Der telefonische Kontakt verliere an Bedeutung. Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" von den Entlassungen berichtet-

