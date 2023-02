Oberbillwerder: Wie die künftigen Bewohner parken sollen

Stand: 22.09.2022 17:41 Uhr

In Hamburgs zukünftigem Stadtteil Oberbillwerder soll es keine privaten Parkplätze mehr geben. Alle Autos müssen in einem Dutzend zentraler Parkhäuser abgestellt werden. Wie die aussehen, wurde jetzt in einem Architektenwettbewerb entschieden.