Stand: 18.10.2023 21:17 Uhr Nutzung von Stadträdern geht in Hamburg zurück

Eine Anfrage der CDU hat ergeben, dass in Hamburg immer weniger Stadträder ausgeliehen werden. Im Vergleich zu 2019 haben sich die Nutzungen halbiert. Gründe hierfür liegen laut Verkehrsbehörde unter anderem am Homeoffice. Aber auch andere Leihrad- und vor allem E-Scooter Anbieter sind große Konkurrenz für die Stadträder. Aktuell gibt es 308 Stationen. Etwa 50 sollen trotz Rückgang der Nachfrage in den nächsten zwei Jahren dazu kommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.10.2023 | 19:30 Uhr