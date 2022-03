Neun-Euro-Ticket kommt - Umsetzung wird noch geklärt Die Ampel-Parteien der Bundesregierung haben am Donnerstag Details ihres Energie-Entlastungspakets bekanntgegeben, um die Folgen des Kriegs in der Ukraine abzumildern. Neben einer Spritpreissenkung und Einmalboni soll es auch eine kräftige Vergünstigung für den Nahverkehr geben.

Für 90 Tage soll ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr eingeführt werden. Bis es in Hamburg so weit ist, dauert es aber noch. Der HVV und die Hamburger Verkehrsbehörde erfuhren offenbar auch erst am Donnerstag von der Regelung. Deshalb gibt es viele offene Fragen: Wann kommt die Vergünstigung? Wird sie für den gesamten HVV-Bereich gelten oder nur für einzelne Ringe? Und was ist mit denen, die beispielsweise jeden Monat schon ein Voll-Abo von 90 Euro zahlen oder sich mit ihrem Arbeitgeber eine Proficard teilen?

AUDIO: Neun-Euro-Ticket: Viele offene Fragen in Hamburg (1 Min) Neun-Euro-Ticket: Viele offene Fragen in Hamburg (1 Min)

Verkehrsbehörde grundsätzlich zufrieden

Dennoch kommt die Ankündigung grundsätzlich in der Verkehrsbehörde gut an. Und im Netz wird als erste Reaktion auch schon von vielen die Frage gestellt: Wieso gibt es die Vergünstigung eigentlich nur für drei Monate?

Videos 2 Min Bundesregierung beschließt Energie-Entlastungspaket Bestandteile sind unter anderem eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro und niedrigere Kraftstoffsteuern. 2 Min

Die weiteren Entlastungen:

Neben der Vergünstigung für den Öffentlichen Nahverkehr sollen die Menschen in Deutschland wegen steigender Preise im laufenden Jahr einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden. Zudem werden Energiesteuern auf Kraftstoffe für drei Monate gesenkt - für Benzin um 30 Cent pro Liter, für Diesel um 14 Cent. Empfänger und Empfängerinnen von Sozialleistungen sollen zusätzlich zu den bereits beschlossenen 100 Euro pro Person weitere 100 Euro ausgezahlt werden. Familien sollen für jedes Kind einen Einmalbonus von 100 Euro bekommen, der auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird.

Weitere Informationen Bundesregierung beschließt Energie-Entlastungspaket Spritpreissenkung, günstige ÖPNV-Tickets, Einmalboni: Bürger sollen wegen der hohen Energiepreise entlastet werden. Mehr bei tagesschau.de. extern