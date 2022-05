Neun-Euro-Ticket in Hamburg: 56.000 Fahrscheine verkauft Stand: 22.05.2022 06:24 Uhr Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat in den ersten 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs für das Neun-Euro-Ticket rund 56.000 der begehrten Fahrscheine verkauft.

Eine Sprecherin des HVV teilte am Sonnabend mit, dies seien jedoch nur die Anfragen über die App und den Online-Shop des HVV. Die Zahlen der Servicestellen waren demnach noch nicht darin eingerechnet. Dennoch sei die Zahl auch ohne die Verkäufe aus den Vorverkaufsstätten überdurchschnittlich hoch, wie die Sprecherin ergänzte.

Ab 1. Juni auch an Automaten erhältlich

Das Neun-Euro-Ticket ist in Hamburg zunächst digital erhältlich, im Online-Shop und auch über die HVV-App. Und auch an einzelnen Servicestellen und in einigen Bussen im Hamburger Umland kann man das Sonderticket kaufen. Ab dem 1. Juni soll man es dann überall bekommen, auch an Automaten und über die HVV-Switch-App. Das Neun-Euro-Ticket ist bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig. Man kann es für die Monate Juni, Juli und August erwerben.

HVV-Abokunden müssen sich um nichts kümmern

Wer ein Abo hat, muss sich um nichts kümmern, der HVV stellt dann einfach die Lastschrift um. Und wer Sozialrabatt erhält, fährt sogar kostenlos. An den bisherigen Mitnahmeregelungen ändert sich für Bestandskundinnen und -kunden auch nichts. Beim Semesterticket kann das Geld erst im Nachgang erstattet werden, und auch bei Profiticket ist das teilweise der Fall, weil die mehr als 2.000 beteiligten Firmen unterschiedliche Zuschussregelungen haben. Laut HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt soll aber alles noch im Laufe dieses Jahres abgewickelt werden.

Entlastung wegen steigender Energiekosten

Das Neun-Euro-Paket ist Teil des vom Bund beschlossenen Pakets, mit dem die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energie- und Mobilitätskosten entlastet werden sollen. Ziel ist es, dass möglichst viele Autofahrerinnen und Autofahrer umsteigen. Allerdings gilt das Ticket nun mitten in der Ferienzeit.

