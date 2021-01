Neuer Zwischenfall in der Waitzstraße Stand: 21.01.2021 16:46 Uhr Die Waitzstraße in Hamburg-Groß Flottbek ist wegen zahlreicher Schaufensterunfälle über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Am Donnerstag ist es dort erneut zu einem Autounfall gekommen.

Diesmal wurden allerdings keine Geschäfte beschädigt. Vielmehr war eine 92-Jährige von der verkehrten Seite in die Einbahnstraße gebogen und in den Gegenverkehr geraten.

Als die Falschfahrerin ihren Fehler bemerkte, wurde sie panisch und machte weitere Fahrfehler. Mit ihrem Golf soll sie zunächst ein anderes Auto touchiert haben. Der Fahrer des Mercedes fuhr allerdings nach dem Unfall einfach weiter. Nach der ersten Kollision versuchte die Seniorin zu wenden, rammte dabei einen anderen Golf und hinterließ Schrammen an dessen Autotür.

Kontrolle ergab: Seniorin ist fahrtüchtig

Nach der Unfallfahrt kontrollierten Polizisten die 92-Jährige, sie musste einen Fahrtüchtigkeitstest machen und konnte ihn bestehen. Warum die Frau in den Gegenverkehr fuhr, ist nicht geklärt.

Die Einkaufsstraße mit vielen Arztpraxen ist mittlerweile bundesweit berühmt für ihre vielen Schaufensterunfälle: Nirgendwo sonst in Deutschland fahren so viele, meist ältere Menschen, mit ihren Fahrzeugen in die Geschäfte. Mehr als 20 Mal war das bislang der Fall. Schwere Poller, die vor Kurzem eingesetzt wurden, sollen solche Unfälle künftig verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.01.2021 | 17:00 Uhr