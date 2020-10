Neuer Treffpunkt für Top-Wissenschaftler in Hamburg Stand: 29.10.2020 12:47 Uhr Top-Wissenschaftler und Künstler aus aller Welt sollen sich künftig zum gemeinsamen Wohnen, Arbeiten und Debattieren in Hamburg begegnen.

Corona-bedingt startet das neue Wissenschaftszentrum mit einem kleineren Kreis von Stipendiaten, sogenannte Fellows. Künftig sollen bis zu 20 Spitzenforscherinnen und - forscher jedes Jahr frei von Verpflichtungen an ihren selbst gewählten Projekten arbeiten können. Zentraler Ort des jeweils drei bis zehn Monate dauernden Aufenthaltes ist eine Villa in der Rothenbaumchaussee unweit der Universität. Dort befindet sich der Sitz des Hamburg Institut for Advanced Study.

Auswahl der Fellows durch Beirat

Die Fellows bekommen einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin aus Hamburg zur Seite gestellt, damit sie schnell in Kontakt zu Expertinnen und Experten ihres Faches Stadt kommen. Geplant sind auch öffentliche Veranstaltungen mit den Gastwissenschaftlerinnen- und Gastwissenschaftlern sowie den Künstlerinnen und Künstlern. Ausgewählt werden die internationalen Spitzenforscherinnen und -forscher von einem Beirat, sie können sich aber auch selbst um ein Stipendium bewerben.

Das Wissenschaftszentrum ist eine Gemeinschaftseinrichtung von Hamburger Hochschulen und Institutionen, beteiligt sind unter anderem die Universität Hamburg, die Bucerius Law School und die Kunsthochschule. An der Finanzierung beteiligen sich mehrere Hamburger Stiftungen und die Wissenschaftsbehörde. Vorbild ist das älteste Wissenschaftskolleg der Welt in Princeton (USA).

