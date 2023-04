Stand: 13.04.2023 06:34 Uhr Neuer S-Bahntunnel: Nur drei Interessierte bei Anhörungstermin

Zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und den Bahnhöfen Dammtor und Altona soll ein S-Bahntunnel gebaut werden. Die Deutsche Bahn hatte im März fünf Varianten vorgestellt, zu denen Anwohnende am Mittwochabend ihre Meinung äußern konnten. Doch zu dem Bürgerbeteiligungstermin im Haus des Sports kamen nur drei Interessierte. Am Donnerstagabend gibt es in Altona im Veranstaltungshaus "RaumF" eine zweite Möglichkeit.

