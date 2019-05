Stand: 03.05.2019 12:57 Uhr

Neuer Elbe-Boulevard am Baumwall eröffnet

Nach insgesamt neun Jahren Bauzeit ist am Freitag rechtzeitig vor dem Start des Hamburger Hafengeburtstags eine neue Hochwasser-Schutzanlage zwischen Elbphilharmonie und Landungsbrücken eröffnet worden. Das 136 Millionen Euro teure und 1.275 Meter lange Projekt soll dem Flutschutz dienen und gleichzeitig Flaniermeile sein. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) nannte die neu gestaltete Promenade "die schönste Klimaanpassungsmaßnahme der Welt". Er sei sich sicher, dass der Boulevard das Potenzial für ein neues Wahrzeichen in der Stadt habe.

Boulevard an der Elbe eröffnet Hamburg Journal - 03.05.2019 11:00 Uhr Boulevard und Hochwasserschutz an der Elbe: Die Promenade zwischen Elbphilharmonie und Landungsbrücken ist fertig.







Der Entwurf stammt von der 2016 gestorbenen Architektin Zaha Hadid. Auf der Anlage entstand eine neue, breite Hafenpromenade aus schwarzem Basaltstein. Zur Land- und Wasserseite gibt es großzügig angelegte Treppen. Der erste Bauabschnitt am Baumwall war bereits 2016 eröffnet worden. Der neu gestaltete Abschnitt hat künftig eine Höhe von bis zu 8,90 Meter über Normalhöhennull. Vorher waren es 7,20 Meter.

Für den neuen Boulevard wurden insgesamt 32.400 Kubikmeter Stahlbeton und 3.840 Tonnen Spundwandmaterial verbaut sowie 649 Bohrpfähle gesetzt. Die Treppenanlagen haben 5.437 Betonfertigstufen. 17.700 Quadratmeter Basaltsteine waren für das Pflaster und die Fassaden nötig.

Deiche werden auf 100 Kilometern erhöht

Neue Hafenpromenade am Baumwall. Der neue Elb-Boulevard am Hamburger Baumwall ist fertig. Zwischen Elbphilharmonie und Landungsbrücken können die Besucher nun flanieren.

Angesichts des steigenden Meeresspiegels erhöht Hamburg in den kommenden Jahren auf mehr als 100 Kilometern Länge seine Deiche. Zwischen 7,90 und 8,90 Metern über Normalnull sollen alle Hochwasseranlangen in der Stadt reichen. Zum Vergleich: Bei der bislang höchsten Sturmflut in Hamburg lag der Pegelstand 1976 bei 6,45 Metern. Rund 40 Prozent der Fläche Hamburgs sind nach früheren Angaben von Umweltsenator Kerstan von Sturmfluten bedroht.

Bei der neuen Deicherhöhung habe man sowohl den Klimawandel als auch eine nächste Elbvertiefung berücksichtigt. Rund 20 Jahre werde das neue Deichbauprogramm insgesamt dauern. Bis Mitte des Jahrhunderts sei Hamburg dann zunächst einmal vor Sturmfluten sicher.

