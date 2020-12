Neuer Corona-Test startet in Hamburg: Gurgeln statt Stäbchen

Anmelden kann man sich für den Test nur per App oder über die Internetseite des Unternehmens, damit keine Warteschlangen vor dem Test-Container entstehen. Jede Kundin und jeder Kunde hat dann eine Viertelstunde. In dieser Zeit muss man sich erst einmal ausweisen. Denn: Sollte der Test positiv ausfallen, muss die Information an die Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Die Testperson bekommt einen kleinen Becher mit einer Kochsalzlösung. Damit muss er oder sie 20 Sekunden lang gurgeln. Die Flüssigkeit geht dann zurück in den Becher und weiter ins Labor. Innerhalb von 24 Stunden soll laut Betreiber ein Ergebnis vorliegen, wiederum per App.

Getestet wird nach dem PCR-Verfahren. Es gilt allgemein als das zuverlässigste, sicherer als Schnelltests nach dem Antigen-Verfahren. Üblicherweise nimmt in Hamburg und in Deutschland dafür eine medizinische Fachkraft einen Abstrich aus Rachen oder Nase, per Wattestäbchen. Viele empfinden das als unangenehm. Das Gurgeln dagegen ist einfacher, dafür braucht man auch keinen Arzt. Ob Gurgelflüssigkeit oder Abstrich, beides wird dann im Labor untersucht.

Der günstige Preis für den Test auf dem Spielbudenplatz von knapp 25 Euro wird dadurch möglich, dass mehrere Proben zusammen untersucht werden. Erst bei einem positiven Befund nimmt sich das Labor dann noch mal die einzelnen Proben vor. Da das Verfahren nicht so weit verbreitet ist, gibt es laut Robert Koch-Institut noch nicht viele Erfahrungen, wie zuverlässig es ist. In Österreich allerdings werden derzeit Massentests mit Millionen von Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Auch dort wird das Gurgel-Verfahren statt der Wattestäbchen angewandt.