Neue U-Bahn-Werkstatt für die Hamburger Hochbahn Stand: 18.11.2020 16:47 Uhr Die Hamburger Hochbahn hat eine neue U-Bahn-Werkstatt in Betrieb genommen. Sie liegt zwischen den Haltestellen Legienstraße und Billstedt und hat 44 Millionen Euro gekostet.

Alle 21 Tage kommt eine Hamburger U-Bahn in die Werkstatt. Geputzt werden die Bahnen zwar jede Nacht, aber kontrolliert und repariert nur alle drei Wochen. Nun geschieht das auch in Billstedt, am Gleis der U2 und U4. Das spart auf Dauer richtig Geld, wie Hochbahn-Vorstand Jens-Günter Lang sagte: "Alle Fahrzeuge der U2 und U4 mussten bisher auf die U1 nach Farmsen überführt werden, weil da unsere einzige Betriebswerkstatt liegt. Nun sparen wir 26 Überführungsfahrten am Tag."

Die neue Werkstatt ist 135 Meter lang, 34 Meter breit und verfügt über vier Gleise mit je 120 Metern Länge. 40 Männer und Frauen reparieren die Züge - selbst an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr. Erstmals haben sie eine Arbeitsbühne für das Dach der Züge, um die Klimaanlagen zu warten.

Katzenwäsche für kaum verschmutzte Züge

Auch ökologisch ist die U-Bahn-Werkstatt spitze, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) betonte: "Das Projekt ist mit einer sehr intensiven Dachbegrünung geplant. Es ist so, dass nur Regenwasser verwendet und wiederaufbereitet wird, sodass wir höchste Standards der ökologischen Qualität haben." Die Waschanlage mit Regenwasser hat nun auch ein Kurzprogramm von 18 Minuten - quasi für die Katzenwäsche bei kaum verschmutzten U-Bahnen.

