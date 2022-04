Neue Ideen für Produkte "Made in Hamburg" gesucht

Stand: 12.04.2022 14:55 Uhr

Im Rahmen der Fab-City-Initiative sucht Hamburg mithilfe eines Wettbewerbs Ideen für Produkte "Made in Hamburg". Ziel der Fab City sei es, in Anlehnung an das Prinzip der Kreislaufwirtschaft möglichst viele Produkte wieder lokal in der Hansestadt herzustellen, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).