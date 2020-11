Stand: 18.11.2020 08:32 Uhr Neue Feuerprobe für A7-Deckel in Stellingen

Arbeiter entzünden in einer großen Wanne Treibstoff, dicker schwarzer Rauch erfüllt kurz darauf den Tunnel bis zur Decke: Wenige Wochen vor Inbetriebnahme der Weströhre des neuen Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Stellingen haben Experten in der Nacht zu Mittwoch den Brandschutz in dem neuen Bauwerk getestet.

Es handelte sich um eine letzte Prüfung, bevor die Weströhre Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen kann. Unter anderem wurde getestet, ob die Entrauchungsanlage und die Fluchtweg-Markierungen ordnungsgemäß funktionieren. Die östliche Tunnelröhre wird bereits seit April 2019 befahren.

