Neue Anlagen: Bahn investiert in Hamburg mehr als 100 Millionen Euro Stand: 27.02.2023 15:09 Uhr Die Deutsche Bahn will mehr als 100 Millionen Euro in neue Abstellanlagen in Hamburg investieren. Das betrifft die Standorte Eidelstedt und Langenfelde.

In Eidelstedt sollen ein neues Stellwerk sowie zwei Anlagen mit zwölf je 400 Meter langen Gleisen für den ICE-Boxenstopp und den mobilen Check außerhalb der Werkshalle entstehen, wie die Bahn am Montag mitteilte. In Langenfelde werde die bestehende Anlage um sieben Gleise mit einer Länge von ebenfalls je 400 Metern erweitert. Geplanter Baubeginn sei 2025.

Immer mehr Züge müssen gereinigt und überprüft werden

Die Bahn will damit eigenen Angaben zufolge den steigenden Fahrgastzahlen und dem Bedarf an mehr klimafreundlichem Verkehr auf der Schiene Rechnung tragen. Über die neuen Anlagen sollen die Züge der wachsenden Fernverkehrsflotte am Knotenpunkt Hamburg in kurzer Zeit gereinigt und überprüft werden können. Die ICE-Flotte der Bahn soll bis Ende des Jahrzehnts auf rund 450 Züge wachsen.

