Nach Großbrand in Hamburg: Behörde warnt vor Bille-Wasser Stand: 14.04.2023 19:32 Uhr Die Hamburger Umweltbehörde warnt vorsorglich vor Kontakt mit dem Wasser aus dem Billekanal und angrenzenden Gewässern. Hintergrund ist der Großbrand in der Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort am Ostersonntag.

Bei den Löscharbeiten ist mit ölhaltigen Substanzen und weiteren Schadstoffen verschmutztes Wasser in den Billekanal und in die angrenzenden Gewässer gelangt. Die Untersuchungen der Wasserqualität seien noch nicht abgeschlossen, teilte die Umweltbehörde am Freitagabend mit.

Behörde: Angeln unterlassen, Hunde fernhalten

Vorsorglich warnt die Behörde deshalb in den Stadtteilen Rothenburgsort, Hammerbrook und Billbrook vor dem Kontakt mit dem Wasser. "Das Bewässern von Gärten mit Bille-Wasser sowie das Angeln sollten vorerst unterlassen werden", hieß es. Auch Hunde sollten von den Gewässern ferngehalten werden.

Bei dem Großbrand waren am Ostersonntag mehrere Lagerhallen in Flammen aufgegangen. Eine riesige Rauchwolke verdunkelte die Innenstadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.04.2023 | 20:00 Uhr