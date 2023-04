Nach Großbrand: Stadt bereitet Vorkaufsrecht für Billstraße vor Stand: 11.04.2023 12:34 Uhr Der Großbrand in Rothenburgsort wirft die Frage auf, was in der Billstraße alles gelagert wird. Nach Informationen von NDR 90,3 will der Hamburger Senat durchgreifen - die Pläne dafür wurden schon vor dem Brand vorbereitet.

Die Probleme in der Billstraße seien den Behörden bekannt, sagte Ralf Neubauer (SPD), Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, am Dienstag NDR 90,3. "Aktuell erleben wir leider sehr häufig dasselbe, nämlich dass wir eine illegale Nutzung teilweise nach langwierigen Verfahren untersagen können. Und dann das Grundstück verkauft wird und die nächste illegale Nutzung beginnt."

Dressel: Drucksache schon in Vorbereitung

Die Stadt wolle versuchen, dem jetzt einen Riegel vorzuschieben, so Neubauer. Dafür müsse sie die betroffen Flächen selber kaufen. "Dafür brauchen wir ein städtisches Vorkaufsrecht, nur dann werden wir ein Industriegebiet klassischer Prägung an dieser Stelle wieder hinbekommen. Da arbeiten verschiedene beteiligte Behörden aktuell dran und ich glaube, dass wir da zeitnah zu Ergebnissen kommen werden." Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bestätigte auf Nachfrage, dass eine entsprechende Drucksache schon in Vorbereitung sei - unabhängig vom Brand an Ostern.

GdP: Tonnenweise Schrott auf engstem Raum gelagert

Zuletzt hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Zustände in der Billstraße kritisiert und strengere Kontrollen gefordert. In dem Gewerbegebiet würden viele Firmen tonnenweise Schrott auf engstem Raum lagern. "Es ist innerhalb von 18 Monaten der zweite verheerende Großbrand, den wir dort haben. Wir haben immer wieder das Problem, dass diese Brände sehr schnell außer Kontrolle geraten", so der stellvertrende GdP-Landesvorsitzende Lars Osburg. In der Billstraße würden alte Kühlschränke vier- oder fünffach übereinander gestapelt gelagert werden, alles auf engstem Raum. "Da haben wir erhebliche Zweifel, ob der Rechtsstaat dort wirklich funktioniert und ob dort nicht erheblich mehr Kontrollen stattfinden müssten, um genau solche Brände zu verhindern", so Osburg.

Der Brand auf dem rund 17.000 Quadratmeter großen Lagerhallen-Komplex in Rothenburgsort war am Sonntagmorgen ausgebrochen und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

