Nach Flugausfällen auch in Hamburg: Airport Heathrow wieder in Betrieb

Am Londoner Flughafen Heathrow soll sich der Flugbetrieb am Sonnabend wieder normalisieren. Am Freitag war der größte Airport Europas fast den kompletten Tag geschlossen. Auch in Hamburg fielen dadurch 16 Flüge aus. Grund war ein massiver Stromausfall. Laut dem britischen Verkehrsministerium gibt es keine Anzeichen für einen Sabotageakt. Trotzdem ermittelt die Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei.

