Stand: 13.04.2018 06:33 Uhr

Nach Bluttat: Vater kommt vor Haftrichter

Nach der tödlichen Messerattacke auf ein einjähriges Mädchen und dessen Mutter in der Hamburger Innenstadt wird der Ex-Mann der Frau heute dem Haftrichter vorgeführt. Der 33 Jahre alte Tatverdächtige aus dem Niger soll am Donnerstag seine kleine Tochter und seine Ex-Frau mit einem Messer tödlich verletzt haben. Das Kind starb am Tatort. Die 34-jährige Mutter erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Nach Informationen von NDR 90,3 hatte die Frau vier weitere Kinder von unterschiedlichen Vätern, die nun vom Kinder- und Jugendnotdienst betreut werden.

Sorgerechtsstreit um die Tochter

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Familiendramas gehen derweil weiter. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte das mögliche Motiv für die Bluttat ein seit Monaten andauernder Sorgerechtsstreit um die Tochter gewesen sein. Demnach hatte das Amtsgericht St. Georg dem 33-Jährigen das Sorgerecht entzogen. Der Mann war 2013 nach Hamburg gekommen. Als Mitglied der sogenannten Lampedusa-Gruppe lebte er zunächst in der St. Pauli Kirche. Mit dem Entzug des Sorgerechts hätte er vermutlich sein Aufenthaltsrecht verloren.

Sorgerechtsstreit vor Bluttat am Jungfernstieg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.04.2018 06:00 Uhr Autor/in: Nicolas Lieven Neue Details nach dem tödlichen Beziehungsdrama am Jungfernstieg: Medienberichten zufolge, war das Motiv für die Bluttat ein seit Monaten andauernder Sorgerechtsstreit um die Tochter.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei geht von Beziehungstat aus

Der 33-Jährige habe "sehr gezielt und sehr massiv" auf seine beiden Opfer eingestochen, sagte Polizeisprecher Timo Zill am Donnerstag. Nach der Tat habe der mutmaßliche Täter gegen 10.50 Uhr selbst den Notruf gewählt. Wenig später wurde er auf der Mönckebergstraße festgenommen. Viele Details seien für die Polizei noch unklar. Man gehe aber von einer Beziehungstat aus, so Zill. Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) kündigte am Donnerstagabend am Rande des Innenausschusses an, alles dafür zu tun, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Es gehe unter anderem darum zu erfahren, was bei den Behörden über den Tatverdächtigen zuvor bekannt war.

Messerangriff: Mann tötet Frau und Kind Hamburg Journal - 12.04.2018 19:30 Uhr Eine 34-jährige Mutter und ihre einjährige Tochter wurden an einem Bahnsteig am Jungfernstieg mit Messerstichen tödlich verletzt. Mutmaßlicher Täter ist der Ex-Mann der Frau.







2,88 bei 24 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tatwaffe gefunden

Der tödliche Angriff ereignete sich auf dem Bahnsteig der S-Bahn. Am frühen Donnerstagabend teilte die Polizei mit, dass die Tatwaffe in einem Mülleimer im Bahnhof Jungfernstieg gefunden wurde. Zills Angaben zufolge waren zum Zeitpunkt der Tat zahlreiche Menschen am Bahnhof. Es gebe deshalb viele Zeugen, die befragt würden. Die Auswertung von Videos dauere an.

Jungfernstieg abgesperrt

Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstag im Großeinsatz, das Gebiet um den Bahnhof Jungfernstieg wurde weiträumig abgesperrt. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Jungfernstieg. Der S-Bahnverkehr war zwischenzeitlich beeinträchtigt. Am Donnerstagabend nahm die Hamburger S-Bahn den Verkehr über den Bahnhof Jungfernstieg wieder auf.

Tödliche Messerstiche am Jungfernstieg













Bürgermeister spricht Angehörigen Mitgefühl aus

Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußerte sein Entsetze: "Ich bin erschrocken und traurig über die Tat am Jungfernstieg", twitterte er.

"Mich erschüttert die schlimme Tat am Jungfernstieg", schrieb Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) auf Twitter. "Klar ist: Wenn ein Kind von der Hand erstochen wird, die es schützen sollte, übersteigt das jede vorstellbare Grausamkeit."

Kirchen zeigen sich betroffen

Die evangelische Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs erklärte, man stehe "erschrocken vor dieser Gewalttat". Auch die Nordkirche erklärte über den Kurznachrichtendienst: "Wir sind traurig. Gott halte das getötete Kind und seine Mutter." Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße teilte mit: "Eine solche Gewalttat trifft uns alle."

Weitere Informationen 01:05 NDR 90,3 Tödlicher Messerangriff am Jungfernstieg NDR 90,3 In der Hamburger Innenstadt hat ein Mann seine Ex-Frau und das gemeinsame Kind mit einem Messer attackiert. Die beiden erlagen nach Angaben der Polizei ihren Verletzungen. Audio (01:05 min) 03:01 NDR//Aktuell Messerattacke: Mutter und Kind getötet NDR//Aktuell In der Hamburger Innenstadt im Bahnhof Jungfernstieg hat offenbar ein 33-Jähriger sein einjähriges Kind und die 34-jährige Mutter mit einem Messer attackiert. Beide starben. Video (03:01 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.04.2018 | 06:00 Uhr