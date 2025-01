Nach Balkonabbruch im Sommer: Ermittlungen wegen Baugefährdung

Stand: 12.01.2025 12:41 Uhr

Sechs Menschen sind im Sommer in Langenhorn mit einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Ein junger Mann wurde so schwer verletzt, dass er wenige Tage später starb. Jetzt ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft.