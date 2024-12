Stand: 30.12.2024 16:26 Uhr Nach Aus beim HSV: Baumgart neuer Trainer bei Union Berlin

Steffen Baumgart wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Wie die Köpenicker am Montag mitteilten, tritt der 52-Jährige rund fünf Wochen nach seinem Aus beim Hamburger SV die Nachfolge von Bo Svensson an. Am 2. Januar wird Baumgart, der bereits als Spieler für Union aufgelaufen war, beim Trainingsauftakt erstmals eine Einheit leiten.

