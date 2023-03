Nach Amoklauf: Gedenkfeier für Opfer und Helfende in Hamburg Stand: 19.03.2023 18:00 Uhr In der Hamburger Hauptkirche St. Petri wird zur Stunde der Opfer des Amoklaufs vom 9. März gedacht. Die großen christlichen Kirchen haben zu dem Gottesdienst eingeladen. Auch die Zeugen Jehovas sind eingeladen. Die Gemeinde kündigte an, am kommenden Wochenende einen eigenen Trauergottesdienst zu veranstalten.

Mehrere hundert Menschen sind am Sonntagnachmittag für die Gedenkfeier in die Hauptkirche in der Hamburger Innenstadt gekommen. "Es ist schrecklich, was passiert ist. Es ist mein Bedürfnis teilzunehmen", sagte eine Besucherin kurz vor Beginn des Gottesdienstes. Ein Mann sagte: "Das hat mich tief berührt, ich hoffe, dass die Welt gewaltloser wird." Und der evangelische Polizeipastor Patrick Klein, der selbst am 9. März im Einsatz war, meinte: "Es ist wichtig, dass wir innehalten, angesichts der schrecklichen Tat". Er wird auch eine Fürbitte bei dem Gottesdienst aussprechen. Nicht die Stadt Hamburg richtet diese Gedenkfeier aus. Es sind das Erzbistum Hamburg, die Nordkirche und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, die in die Hauptkirche St. Petri eingeladen haben. Vier Kerzen sollen während der Zeremonie entzündet werden: für die Betroffenen und Opfer des Amoklaufs, für die Einsatzkräfte, für die Nachbarschaft und den Frieden.

Hamburgs evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs spricht bei dem Gottesdienst, ebenso der katholische Erzbischof Heße. Auch Polizstinnen und Polizisten, Ersthelfende, Beschäftigte der Notfallseelsorge sowie Anwohnerinnen und Anwohner werden erwartet. Es soll gebetet, getrauert und der Opfer der Amoktat gedacht werden. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) "begrüßt das Engagement der christlichen Kirchen sehr und nimmt teil", sagte sein Sprecher. Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) wollen kommen, Reden halten sie aber nicht.

Heße: "Zeichen setzen für den Frieden"

"Wir wollen ein Zeichen setzen für den Frieden, von dem wir glauben, dass er siegen wird und dass er am Ende stärker ist», sagte Hamburgs katholischer Erzbischof Stefan Heße am späten Nachmittag bei der Eröffnung des ökumenischen Gedenkens. "Je düsterer die Aussichten auf Frieden auch sein mögen, um so eindringlicher und umso entschlossener müssen unser Hoffen und unsere Zuversicht sein, unser Willen zu Frieden und auch unser Tun."

"Aufgewühlt und immer noch fassungslos stehen wir vor diesem Amoklauf, der über die Versammlung der Zeugen Jehovas am 9. März hereinbrach und Menschen auf so furchtbare Weise tötete und verletzte. Die Stadt trauert. Deshalb braucht es jetzt Raum, um unserer Klage und unserem Mitgefühl Ausdruck zu geben und eine Sprache dafür zu finden - mit Worten und Gesten. Zum Trauern. Zum Beten. Zur Entlastung. Und ganz besonders auch zum Trost", erklärte Bischöfin Kirsten Fehrs.

Gedenken ersetzt keine Trauerfeier

Das Gedenken sei kein Ersatz für eine Trauerfeier der Zeugen Jehovas, heißt es von den christlichen Kirchen. Deshalb würden Fehrs und Heße im Rahmen einer Fürbitte während des Gedenkens für die Opfer, die Verletzten, deren Angehörigen sowie für die Helfenden, Retterinnen und Retter, Polizisten und Polizistinnen und Feuerwehrleute beten. Auch die Zeugen Jehovas seien eingeladen und jedem Mitglied stehe es frei, dort hinzugehen.

Zeugen Jehovas schätzen Solidarität

Am Dienstag hatte der geplante Gottesdienst der großen christlichen Kirchen für Verstimmungen gesorgt, denn die Zeugen Jehovas gehören nicht zu ihrer Arbeitsgemeinschaft. "In diese Gespräche, diese Planungen ist nicht ein einziges der Opfer involviert oder die Angehörigen, geschweige denn die Gemeinde der Zeugen Jehovas, die bestimmt einen Weg finden möchte, auf ihre Art und Weise, nach ihren christlichen Prinzipien eine Trauerfeier durchzuführen", empörte sich Sprecher Michael Tsifidaris. Mittlerweile heißt es von dem Sprecher der Glaubensgemeinschaft, er schätze die Solidarität und Anteilnahme, die durch diese Gedenkfeier zum Ausdruck komme. "Eine offizielle Teilnahme von Jehovas Zeugen wird es jedoch nicht geben. Wir wollen unsere eigene Form wählen", sagte der Regionalbeauftragte.

Zeugen Jehovas veranstalten Trauergottesdienst

"Wir haben uns natürlich ausgetauscht, auch mit den Initiatoren des Gottesdienst", sagte Sprecher Michael Tsifidaris am Freitag im Interview mit NDR Info. Die Gemeinde schätze diese Form der Anteilnahme, sie werde aber schon bald eine eigene Trauerfeier veranstalten, um dem Wunsch der Angehörigen und vor allem auch dem Gedenken der Opfer gerecht zu werden: "Wir sind jetzt in enger Abstimmung mit den Angehörigen, aber ich kann heute schon sagen, dass wir am übernächsten Wochenende eine zentrale Gedenkveranstaltung durchführen werden, aufgrund des großen Interesses und der überwältigenden Anteilnahme, die uns durch die Bevölkerung zuteil wird." Die Gemeinde sei der Stadt Hamburg sehr dankbar, die sie bei der Vorbereitungsarbeit unterstütze, so Tsifidaris. Mehr Details kämen in den kommenden Tagen: "Wir werden auch Wege finden, wie die breitere Öffentlichkeit Anteil nehmen kann." Die Stadt hat am Sonnabend ein Kondolenzbuch im Rathaus ausgelegt. Dort können Hamburgerinnen und Hamburger eine Woche lang in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Später soll es den Angehörigen der Opfer übergeben werden. "Wir schätzen diese Geste sehr", sagte der Sprecher der Gemeinde.

Würdigung der Polizisten?

Fernab des Gottesdienstes wird über eine Würdigung der Polizistinnen und Polizisten nachgedacht, die am Tatabend sehr schnell, ohne extra Schutzkleidung anzulegen und unter Einsatz ihres Lebens den Amokschützen gestoppt haben. Vom innenpolitischen Sprecher der CDU, Dennis Gladiator, kommt der Vorschlag einer Ehrung im Rathaus - oder auf dem Rathausmarkt. Bei dem Amoklauf am 9. März hattein der Straße Deelböge im Stadtteil Alsterdorf der 35-jährige Philipp F. sieben Menschen - darunter ein ungeborenes Kind - und sich selbst getötet. Nach Angaben Zeugen Jehovas vom Freitag sind inzwischen alle Verletzte außer Lebensgefahr.

