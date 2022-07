NDR im Dialog: Mit dem Bus in Hamburgs Stadtteilen Stand: 02.07.2022 13:07 Uhr Am Sonnabend hat der NDR ein neues Projekt gestartet, um mit Menschen in Hamburg ins Gespräch zu kommen. Erstmals machte sich der Dialog-Bus auf Tour durchs Sendegebiet, und zwar mit Stopps in den Stadtteilen Harburg, Winterhude und Dulsberg.

Studien haben ergeben, dass 69 Prozent aller Norddeutschen täglich ein Programmangebot des NDR nutzen. Aber was ist mit den restlichen Menschen, die den NDR nicht kennen, die ihn nicht nutzen und die ihn vielleicht auch nicht mögen? Mit denen will der NDR ins Gespräch kommen im Rahmen der Aktion "NDR im Dialog".

Dialog-Bus in Hamburg auf Tour

Reporterinnen und Reporter sowie andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR fahren durch Hamburgs Stadtteile und wollen mit Menschen reden: Was kann der NDR besser machen? Was läuft schon gut? Was wünschen Sie sich vom NDR? Am Sonnabend waren Ines Bott und Karsten Sekund von NDR 90,3 im Dialog-Bus unterwegs, um mit Hamburgerinnen und Hamburgern ins Gespräch zu kommen.

Ihr Dialog mit dem NDR

Haben auch Sie Anregungen, Kritik oder Wünsche, die Sie dem NDR mitteilen wollen? Erzählen Sie es - entweder persönlich, wenn Sie den Dialog-Bus in der Stadt sehen, oder gerne auch per Nachricht in der NDR Hamburg App.

