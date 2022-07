NDR Festival am Sonntag: Rattles werden in Volksdorf gefeiert Stand: 24.07.2022 18:04 Uhr Es war ein bewegendes Konzert der Rattles: Denn nach über 60 Jahren Bühnenkarriere verabschiedet sich die Hamburger Traditions-Band derzeit von ihrem Publikum. Das prägte auch den Auftritt am zweiten Tag des NDR Festival in Volksdorf. Der Stadtteil präsentierte sich den Hamburgerinnen und Hamburgern von seiner besten Seite.

Mit Songs wie "La La La", "Come On And Sing" und "The Witch" haben die Rattles Musikgeschichte geschrieben. Seit ihrer Gründung im Dezember 1960 stehen die vier Haudegen für echte handgemachte Beat- und Rockmusik aus der Hansestadt. Am Sonntag bildete ihr Auftritt den Höhepunkt für den zweiten Tag des NDR Festival. Auch die Showband Good Music Live sorgte wieder für gute Laune.

Salsa und Flamenco mit dem Walddörfer Sportverein

Sehr aktiv war der Walddörfer SV beim NDR Festival: Der Verein bot den Besucherinnen und Besuchern an drei Stationen auf der Fläche des Festivals eine Hüpfburg, ein Handballtor mit Wurf-Messung sowie Teppich-Curling an. Und auf der Bühne zeigten Mitglieder des Vereins ihr Können: Eine Gruppe von Frauen tanzte Flamenco und Teenager führten Salsa vor - südamerikanische Rythmen im Hamburger Norden. Das kam gut an. Wie man Seile auf traditionelle Weise herstellt, konnte man an einem Stand des Museumsdorfes erfahren. Dort vermittelten Seiler ihr handwerkliches Wissen. Dafür hatten sie eine historische "Reeperbahn" aufgestellt, eine Vorrichtung zur Herstellung von Seilen, der auch Hamburgs berühmte Amüsiermeile ihren Namen verdankt.

Dave Hänsel kocht

Und es wurde gekocht: Hamburg Journal Koch Dave Hänsel zeigte vor Ort, wie aus frischen Zutaten leckere Gerichte werden. Aus Hühnerbrust, Pfifferlingen Frühlingszwiebeln zauberte er eine herzhafte Mahlzeit. Eva Tanski moderiert gemeinsam mit Michael Wittig den zweiten Tag des NDR Festivals.

Fotos vor Studiokulisse

Beim NDR Treffpunkt konnte man sich auch fotografieren und in die Hamburg Journal Studiokulisse mit Julia Niharika-Sen, in das Hörfunkstudio von NDR 90,3 mit Carlo von Tiedemann oder zwischen die Protagonisten von Frühstück bei Stefanie montieren lassen. Über digitalen Hörfunk-Empfang (DAB+) oder die NDR Ausbildungsberufe informierten am Treffpunkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks. Die jüngsten Gäste des NDR Festivals konnten an einem Stand Blumentöpfe bemalen und Samen ein pflanzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.07.2022 | 10:00 Uhr